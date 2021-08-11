Солнцепек, 2021

Май 2014 года, Луганск. Цветущий край. Та весна выдалась особенно жаркой. Время жить — любовь, счастье и планы на лето. И мечты, которым не суждено сбыться. Лето всё меняет — нечаянное ощущение безысходности и тревоги, неизбежно накрывающее с головой. Хрупкий мир на грани войны. Время, которое полностью перевернет жизнь многих людей. Кого из них сломает новая реальность, а кто до конца останется человеком?