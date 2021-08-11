Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Солнцепек
Киноафиша Фильмы Солнцепек

Солнцепек, 2021

2021 / Россия
5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Май 2014 года, Луганск. Цветущий край. Та весна выдалась особенно жаркой. Время жить — любовь, счастье и планы на лето. И мечты, которым не суждено сбыться. Лето всё меняет — нечаянное ощущение безысходности и тревоги, неизбежно накрывающее с головой. Хрупкий мир на грани войны. Время, которое полностью перевернет жизнь многих людей. Кого из них сломает новая реальность, а кто до конца останется человеком?

5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Год выпуска 2021
Премьера в России 12 августа 2021
Премьера в мире 11 августа 2021
Возраст 18+
Режиссер
Максим Бриус
Максим Бриус
В ролях
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Марина Денисова
Глеб Борисов
Максим Дахненко
Максим Дахненко
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Солнцепек 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Солнцепек смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Tatiana Rusakova 19 августа 2021, 02:46
Этот фильм надо показывать каждый день, по всем каналам ТВ
Дмитрий Одинцов 16 августа 2021, 09:54
Это больно вспоминать, но об этом нужно помнить.
Сказать честно, после первых пары минут просмотра «Солнцепека» я думал, что я не вывезу до конца… Читать дальше…
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши