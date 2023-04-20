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14+: Продолжение
Отзывы о фильме «14+: Продолжение»
14+: Продолжение
2023 / Россия
Смотреть трейлер
6.6
Оцените
92
голоса
Рейтинг IMDb: 5.5
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Юра Черников
20 апреля 2023, 11:20
Пойду в кино вместе с женой
20 апреля 2023, 11:20
0
0
Ответить
User
24 апреля 2023, 14:45
Очень хочу сходить! Жду с нетерпением. Аж слеза потекла
24 апреля 2023, 14:45
0
0
Ответить
А С
6 мая 2023, 13:35
Оценка
Отвратительный, фальшивый конъюктурный кошмар. С элементами богохульства. Тема настолько "актуальная" - идите мальчики в военкомат, что аж дурно. Автор явно пошел на сделку с совестью. Люди на фестивале уходили пачками.
6 мая 2023, 13:35
12
5
Ответить
Константин Урванцев
8 мая 2023, 20:47
в ответ на сообщение
User от 24 апреля 2023, 14:45
Согласен, как увидил тоже слеза прошла)
8 мая 2023, 20:47
3
0
Ответить
User
11 мая 2023, 20:32
Оценка
Хуже дерьма в жизни не видел
Сюжет 0
Актерская игра 0
Съемка 0
Отмывание денег
11 мая 2023, 20:32
7
3
Ответить
Kelly Attwood
12 мая 2023, 00:41
жаль в ессентуках в прокате фильма нет
не знаю в каком городе можно посмотреть его )
12 мая 2023, 00:41
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
12 мая 2023, 11:27
в ответ на сообщение
Kelly Attwood от 12 мая 2023, 00:41
Добрый день! Узнать расписание кинотеатров ближайших городов вы можете на нашем сайте😊
12 мая 2023, 11:27
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
12 мая 2023, 11:29
в ответ на сообщение
User от 11 мая 2023, 20:32
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо за отзыв!
12 мая 2023, 11:29
0
0
Ответить
kovalchuk.aleksei
12 мая 2023, 16:30
Оценка
Сегодня сходил посмотрел, понравился, интересный сюжет, не пожалел что сходил. Рекомендую к просмотру!
12 мая 2023, 16:30
3
5
Ответить
Киноафиша.инфо
12 мая 2023, 16:35
в ответ на сообщение
kovalchuk.aleksei от 12 мая 2023, 16:30
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
12 мая 2023, 16:35
1
0
Ответить
Gofurjon Botirov
12 мая 2023, 17:30
Оценка
Когда выйдет на тв канале и интернет я жду жаль я не могу видеть
12 мая 2023, 17:30
0
0
Ответить
bekbayevvv15
13 мая 2023, 06:23
Оценка
Жду с нетерпением
13 мая 2023, 06:23
0
0
Ответить
Алексей Журавлев
13 мая 2023, 16:12
Оценка
Очень классный фильм, просто тащусь от него, жду продолжения 😈💪
13 мая 2023, 16:12
1
2
Ответить
Киноафиша.инфо
13 мая 2023, 17:10
в ответ на сообщение
Алексей Журавлев от 13 мая 2023, 16:12
Добрый день! Рады, что фильм оправдал ваши ожидания!😊Спасибо за отзыв!
13 мая 2023, 17:10
0
0
Ответить
Алексей Журавлев
13 мая 2023, 17:20
в ответ на сообщение
Kelly Attwood от 12 мая 2023, 00:41
Оценка
В Серпухове его показывают
13 мая 2023, 17:20
0
0
Ответить
Елена Ракова
14 мая 2023, 15:17
Такой хороший актёр согласился сниматься в таком фильме...Фильм г****ще. Простите(
14 мая 2023, 15:17
5
1
Ответить
Лина Баринова
16 мая 2023, 23:31
Оценка
Худшее что я видела в жизни
16 мая 2023, 23:31
2
1
Ответить
Киноафиша.инфо
17 мая 2023, 11:25
в ответ на сообщение
Лина Баринова от 16 мая 2023, 23:31
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо, что поделились мнением!
17 мая 2023, 11:25
0
0
Ответить
Ангелина Паршикова
17 мая 2023, 12:59
Оценка
Это самый ужасный фильм, что я видела
Весь фильм кринжовый и ты просто думаешь когда это закончится
Почему из главного героя сделали умственно отсталого парня?!
Почему каждый персонаж тупее и тупее ?!
Что за пропаганда идти в армию ?!
А музыкальное сопровождение это отдельный вид искусство ……
Постараемся забыть этот фильм навсегда
17 мая 2023, 12:59
6
1
Ответить
Юлия Уразалеева
17 мая 2023, 13:38
почему фильма нет в прокате? В тобольске
17 мая 2023, 13:38
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
17 мая 2023, 16:46
в ответ на сообщение
Ангелина Паршикова от 17 мая 2023, 12:59
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо за отзыв!
17 мая 2023, 16:46
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
17 мая 2023, 16:47
в ответ на сообщение
Юлия Уразалеева от 17 мая 2023, 13:38
Здравствуйте! Возможно, кинотеатры вашего города не приобрели права на показ фильма
17 мая 2023, 16:47
0
0
Ответить
User
20 мая 2023, 01:31
Ужасное разочарование!
Насколько прекрасен 14+ настолько же отвратителен 14+ продолжение(
Как будто режиссера подменили, нет больше сочных кадров, колоритных самобытных героев и круто подобранного саундтрека 😪
И реально непонятная главная линия с армией.
Единственное к чему нет вопросов - актерская игра, тут все ок (мать особенно хороша) но даже она не может спасти эти тупейшие диалоги и невнятный сюжет 🫠
20 мая 2023, 01:31
3
1
Ответить
Киноафиша.инфо
20 мая 2023, 12:45
в ответ на сообщение
User от 20 мая 2023, 01:31
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 12:45
0
0
Ответить
User
20 мая 2023, 17:51
Оценка
Худший фильм в мире! Как вообще можно так транслироваиь такую важную повестку… сделали из молодежного фильма про любовь непонятно что, ужасные режиссеры! У них видимо на войне близкие не погибали, раз они в таком формате все это преподнесли
Худшее, что мы видели! Никому не советуем! Не фильм, а пропаганда контракта и войны!
Кроме того, главная героиня (Вика) появилась ровно в двух сценах, у людей, кто писал сценарий маразм! Ужас, стыд и позор! Вот так вот обесценивать то, что парни молодые погибают на войне и пропагандировать воинскую службу! Никогда не буду советовать этого режиссера, актерская игра на нуле!
20 мая 2023, 17:51
5
1
Ответить
abuhof
21 мая 2023, 20:00
Оценка
Фильм про жизнь, любовь! Мне понравился! Понравилось правильные ориентиры для Молодежи! И есть чему задуматься мамам взрослых мальчиков! Не пожалела, что сходила на этот фильм!
21 мая 2023, 20:00
2
5
Ответить
kudoviceko
23 мая 2023, 12:16
Оценка
Мягко говоря, фильм отвратный. Персонажи за весь фильм ничему не учатся, пресные, не интересные. Поражает количество совпадений. Ой, это же тот парень, за которым мы бежали, затем секундой спустя - ОЙ, ЭТО ЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ, КОТОРЫЕ БУДУЧИ ДЕТЬМИ ИЗБИЛИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. Ой, надо же, два центральных персонажа находятся в парке в одно время абсолютно случайно! Ну надо же! Но это минимальный из минусов. Удивляет невероятное количество быссмвсленных сцен. Зайцев, извини, что не помню имени, объясни, нахрена тут сцены с отцом? Какую роль он вообще выполняет в фильме? Особенно та сцена, где девушка трогает отца за руку и с ней происходит что-то странное, назовем это возбуждением. Даже для бедного радио мужик нормального слогана не придумали, кто выдумал "Мужик, это твоя женщина. Радио мужик!", Мне плакать хочется, что настолько плохо в таких мелочах, а именно из мелочей рождаются шедевры.
Ещё момент, сцена где Гг (главный герой) выходит из лифта. Из какого места росли руки у того, кто снимал, а также у того, кто монтировал (по идее один и тот же человек). Сцена будто снята на смартфон школьниками в 2014 году для своего безбюджетного фильма как проект в школу. Гг подходит к двери и тут же происходит кривая склейка с его поворотом и взглядом в камеру, после чего, он будто ломая 4 стену говорит со зрителями, что пойти в армию- его решение. Смелее пропаганды в кино я ещё не видел. Уважаемый режиссер, в следующий раз просто снимите своё обращение на фронталку телефона и запустите её посередине сеанса в кино, эффект будет даже лучше!
Выбор музыки. Что ж, как пела девушка в фильме- время бежать. Бежать с сеанса, но я выдержал эти 2 часа в кино. Музыка, вернее песни, музыки нет, в некоторых моментах подобраны хорошо, но мне запомнилось лишь две композиции, то есть песни, у фильма просто нет своей темы, он лишён какой либо музыки.
Актёры. Либо те, кто работали с актерами провели минимальную работу, либо сами актеры ужасно играют. Поражает, что после того, как персонажу дают телефон для звонка, он его не разблокировав, не нажав ни одной кнопки подносит к уху и говорит с минимальными паузами, уровень сериалов с телеканала НТВ или ещё похуже, если есть хуже.
Смысловая нагрузка минимальная, весь сеанс просто пропаганда. В фильме персонажи должны к чему-то приходить, как-то меняться, хоть что-то должно происходить, никто за весь фильм не поменялся, ничего не произошло (Что Гг порвал фотографии с бывшей девушкой за изменения не считаются, он тупо нашёл другую, вернее она его нашла)
Отдельное слово о новой девушке в фильме. Я даже не запомнил имя, но наугад скажу, что её зовут Настя. Ощущение, что таких людей не бывает, поэтому всё происходящее кажется просто какой-то выдумкой и не имеет места быть в реальности. Прийти на выступление и меняться одеждой с подругой в школьном коридоре у всех на глазах? О почему нет! Зачем нам идти хотя бы в туалет? Создатели сцены, наверное, думали,что это смело, но это просто ужасно тупо, засветили трусы актрис и всё, другого объяснения я не вижу...
Мать в фильме, особенно после первой части, кажется каким-то даунгрейдом. Сил уже нет что-то говорить, с пресным лицом в фильме появилась, с убитым лицом в фильме и закончила сниматься. Но, кстати, из всех актеров фильма, мне кажется, у нее был бо́льший потенциал, просто фильм убогий.
В общем, да, я настаиваю, не идите на этот фильм ни в коем случае, убедите свою вторую половинку, что фильм не про романтику от слова совсем (Да, именно романтику ожидали все идущие в кино, на это даже намекает постер, он будто говорит, неужели будет измена?)
Не идите, вы потеряете 800 рублей напрасно
Ну а режиссеру, как в той песне, только немного раборот, деньги есть, мозгов нет, деньги есть, мозгов нет, мозгов и денег нет (слова песни из фильма, если что)
Лучше озвучивайте персонажей, чем снимать такое позорное кино
23 мая 2023, 12:16
3
1
Ответить
Кира Кислова
27 мая 2023, 10:02
Оценка
Хороший фильм
27 мая 2023, 10:02
1
0
Ответить
Berik Agabekov
28 мая 2023, 02:42
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 13 мая 2023, 17:10
Здравствуйте! показ Фильма В Астане будет?
28 мая 2023, 02:42
0
0
Ответить
Дарья Кузнецова
28 мая 2023, 09:01
Оценка
Сходили на фильм с молодым человеком
Первая часть была крутая и подбор песен тоже
Вторая часть агитация армии , службы и реклама-реклама танков ,видимо спонсоры «хорошие»
Смотреть было не интересно , не раскрыли тему почему Леша и Вика не вместе точнее из-за чего расстались
Лучше бы ничего не снимали , чем все про армию и войну
Убили историю любви каким-то кринжем с этой Полиной и армией
28 мая 2023, 09:01
2
2
Ответить
Киноафиша.инфо
28 мая 2023, 15:29
в ответ на сообщение
Дарья Кузнецова от 28 мая 2023, 09:01
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
28 мая 2023, 15:29
0
0
Ответить
User
28 мая 2023, 19:16
Оценка
Не стоит тратить свое время. Никакой истории с Викой не ьцдет. Любовной линии новой особо тожн. Одна пропаганда службе в армии
28 мая 2023, 19:16
2
1
Ответить
Анастасия Алешкина
30 мая 2023, 19:15
Только что вышли с мужем с этого фильма, отвратительная картина, никому не советую на него идти, даже по Пушкинской карте. Пропаганда военной темы такая, что аж тошно, а новоиспеченная актриса «Настя» настолько переигрывает, что кажется что ты пришел на какой то дешевый детский спектакль, а не на фильм, остались в диком недовольстве от просмотра.
30 мая 2023, 19:15
0
2
Ответить
Юля Юлина
30 мая 2023, 23:21
Оценка
Да, я читала все негативные отзывы. Да я ждала этот фильм с надеждой.
Да все что пишут люди про отвратительный сюжет и пропаганду правда.
Трейлер лучшее, что снято /вырезано из картины. Вики в фильме нет, история об отношениях с ней не раскрыта абсолютно. Главный герой еще больший даун, чем в первой части, у него почти нет реплик. Новая героиня заставляет испытывать испанский стыд, почти все реплики в фильме ее и они льются как жидкие каловые массы. Позор! Позор создателям, сценаристам, спонсорам. Фильм из другой жизни, он наверно до войны снимался в век пандемии, но в конце фото ребят с чеченских войн и песня "здесь каждый день умирают молодые парни". Нахуа, а главное зачем? Просто недоумение!
30 мая 2023, 23:21
0
1
Ответить
User
31 мая 2023, 15:54
Оценка
Фильм интересный с элемениами воспоминаний,но интересно узнать дальшейшую судьбу героев.
31 мая 2023, 15:54
1
1
Ответить
6452653
1 июля 2023, 16:54
Оценка
Абсолютно согласен с отрицательными отзывовами. Такой позорный фильм режиссёр и зрители никогда не забудут
1 июля 2023, 16:54
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
1 июля 2023, 18:21
в ответ на сообщение
6452653 от 1 июля 2023, 16:54
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
1 июля 2023, 18:21
0
0
Ответить
Aleksei Shutylev
7 июля 2023, 05:31
Оценка
По мне фильм класный.
Будет ли продолжение?
7 июля 2023, 05:31
1
0
Ответить
Юля Щербакова
9 июля 2023, 14:38
Оценка
Это самое отвратительное, что я когда либо смотрела! Вы что сделали с фильмом??? Сюжет просто никакущий, съёмка ещё хуже(хотя куда уж хуже), напоминает Ералаш . Оценка фильму -5. Да ещё и такое отвращение появилось к актрисе играющую Настю. Как Калюжный согласился ещё сниматься в таком треш-фильме??…
9 июля 2023, 14:38
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
9 июля 2023, 19:06
в ответ на сообщение
Юля Щербакова от 9 июля 2023, 14:38
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️
9 июля 2023, 19:06
0
0
Ответить
Викуся Руссо
16 июля 2023, 10:05
Оценка
Я так понимаю будет ещё продолжение
16 июля 2023, 10:05
0
0
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Сюжет 0
Актерская игра 0
Съемка 0
Отмывание денег
не знаю в каком городе можно посмотреть его )
Весь фильм кринжовый и ты просто думаешь когда это закончится
Почему из главного героя сделали умственно отсталого парня?!
Почему каждый персонаж тупее и тупее ?!
Что за пропаганда идти в армию ?!
А музыкальное сопровождение это отдельный вид искусство ……
Постараемся забыть этот фильм навсегда
Насколько прекрасен 14+ настолько же отвратителен 14+ продолжение(
Как будто режиссера подменили, нет больше сочных кадров, колоритных самобытных героев и круто подобранного саундтрека 😪
И реально непонятная главная линия с армией.
Единственное к чему нет вопросов - актерская игра, тут все ок (мать особенно хороша) но даже она не может спасти эти тупейшие диалоги и невнятный сюжет 🫠
Худшее, что мы видели! Никому не советуем! Не фильм, а пропаганда контракта и войны!
Кроме того, главная героиня (Вика) появилась ровно в двух сценах, у людей, кто писал сценарий маразм! Ужас, стыд и позор! Вот так вот обесценивать то, что парни молодые погибают на войне и пропагандировать воинскую службу! Никогда не буду советовать этого режиссера, актерская игра на нуле!
Ещё момент, сцена где Гг (главный герой) выходит из лифта. Из какого места росли руки у того, кто снимал, а также у того, кто монтировал (по идее один и тот же человек). Сцена будто снята на смартфон школьниками в 2014 году для своего безбюджетного фильма как проект в школу. Гг подходит к двери и тут же происходит кривая склейка с его поворотом и взглядом в камеру, после чего, он будто ломая 4 стену говорит со зрителями, что пойти в армию- его решение. Смелее пропаганды в кино я ещё не видел. Уважаемый режиссер, в следующий раз просто снимите своё обращение на фронталку телефона и запустите её посередине сеанса в кино, эффект будет даже лучше!
Выбор музыки. Что ж, как пела девушка в фильме- время бежать. Бежать с сеанса, но я выдержал эти 2 часа в кино. Музыка, вернее песни, музыки нет, в некоторых моментах подобраны хорошо, но мне запомнилось лишь две композиции, то есть песни, у фильма просто нет своей темы, он лишён какой либо музыки.
Актёры. Либо те, кто работали с актерами провели минимальную работу, либо сами актеры ужасно играют. Поражает, что после того, как персонажу дают телефон для звонка, он его не разблокировав, не нажав ни одной кнопки подносит к уху и говорит с минимальными паузами, уровень сериалов с телеканала НТВ или ещё похуже, если есть хуже.
Смысловая нагрузка минимальная, весь сеанс просто пропаганда. В фильме персонажи должны к чему-то приходить, как-то меняться, хоть что-то должно происходить, никто за весь фильм не поменялся, ничего не произошло (Что Гг порвал фотографии с бывшей девушкой за изменения не считаются, он тупо нашёл другую, вернее она его нашла)
Отдельное слово о новой девушке в фильме. Я даже не запомнил имя, но наугад скажу, что её зовут Настя. Ощущение, что таких людей не бывает, поэтому всё происходящее кажется просто какой-то выдумкой и не имеет места быть в реальности. Прийти на выступление и меняться одеждой с подругой в школьном коридоре у всех на глазах? О почему нет! Зачем нам идти хотя бы в туалет? Создатели сцены, наверное, думали,что это смело, но это просто ужасно тупо, засветили трусы актрис и всё, другого объяснения я не вижу...
Мать в фильме, особенно после первой части, кажется каким-то даунгрейдом. Сил уже нет что-то говорить, с пресным лицом в фильме появилась, с убитым лицом в фильме и закончила сниматься. Но, кстати, из всех актеров фильма, мне кажется, у нее был бо́льший потенциал, просто фильм убогий.
В общем, да, я настаиваю, не идите на этот фильм ни в коем случае, убедите свою вторую половинку, что фильм не про романтику от слова совсем (Да, именно романтику ожидали все идущие в кино, на это даже намекает постер, он будто говорит, неужели будет измена?)
Не идите, вы потеряете 800 рублей напрасно
Ну а режиссеру, как в той песне, только немного раборот, деньги есть, мозгов нет, деньги есть, мозгов нет, мозгов и денег нет (слова песни из фильма, если что)
Лучше озвучивайте персонажей, чем снимать такое позорное кино
Первая часть была крутая и подбор песен тоже
Вторая часть агитация армии , службы и реклама-реклама танков ,видимо спонсоры «хорошие»
Смотреть было не интересно , не раскрыли тему почему Леша и Вика не вместе точнее из-за чего расстались
Лучше бы ничего не снимали , чем все про армию и войну
Убили историю любви каким-то кринжем с этой Полиной и армией
Да все что пишут люди про отвратительный сюжет и пропаганду правда.
Трейлер лучшее, что снято /вырезано из картины. Вики в фильме нет, история об отношениях с ней не раскрыта абсолютно. Главный герой еще больший даун, чем в первой части, у него почти нет реплик. Новая героиня заставляет испытывать испанский стыд, почти все реплики в фильме ее и они льются как жидкие каловые массы. Позор! Позор создателям, сценаристам, спонсорам. Фильм из другой жизни, он наверно до войны снимался в век пандемии, но в конце фото ребят с чеченских войн и песня "здесь каждый день умирают молодые парни". Нахуа, а главное зачем? Просто недоумение!
Будет ли продолжение?
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