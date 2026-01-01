Оповещения от Киноафиши
Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
Лучший сценарий
Победитель
Соревнование
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
