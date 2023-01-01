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Тень Караваджо
Тень Караваджо, 2021: актеры и роли
L'ombra di Caravaggio
Тень Караваджо
2021 / Италия / Франция
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6.4
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21
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
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Тень Караваджо, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Микеле Плачидо
Michele Placido
В ролях
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Луи Гаррель
Louis Garrel
Риккардо Скамарчио
Riccardo Scamarcio
Микеле Плачидо
Michele Placido
Лолита Шамма
Lolita Chammah
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