Наша рецензия

Группа писателей-любителей собирается в книжном библиотечном клубе, чтобы прочесть друг другу сочинения за неделю. На этот раз по домашнему заданию каждый должен был написать свой страшный рассказ. Кто-то недоволен — не близок жанр. Другие, наоборот, в восторге, ведь сложно отказать себе в удовольствии пощекотать нервы. На встрече — аншлаг, у каждого по наброску. Послушать остальных, естественно, хочется значительно больше, чем прочесть что-то самому. Тревожная обстановка в городе…