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Маленькая принцесса
Киноафиша Фильмы Маленькая принцесса Маленькая принцесса, 1939: актеры и роли
The Little Princess Маленькая принцесса 1939 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Маленькая принцесса, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Лэнг Walter Lang Уильям А. Сайтер William A. Seiter
В ролях
Ширли Темпл Ширли Темпл Shirley Temple Анита Луиз Anita Louise Иэн Хантер Ian Hunter
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