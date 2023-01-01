Поздравляем! У Вас — мальчик!, 1971

Джонни тридцать семь, он убежденный холостяк и ловелас, без труда покоряющий сердца юных красавиц. Во время свидания с одной из них к Джонни наведывается неожиданный и совсем не желанный гость – незнакомый юноша, который представляется его сыном. Более того, незнакомец показывает старую фотографию с 20-летним Джонни, снявшимся в компании одной полузабытой знакомой – матери юного гостя, которая недавно умерла. Она даже назвала сына в честь Джонни. Однако роль отца точно не для избалованного сердцееда. Тот ищет способ отвязаться от нагрянувшего паренька и скрыть его от окружающих. Тем временем богатые родители Джонни пытаются устроить, наконец, его личную жизнь с достойной невестой…