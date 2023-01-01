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Поздравляем! У Вас — мальчик!, 1971

1971 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Джонни тридцать семь, он убежденный холостяк и ловелас, без труда покоряющий сердца юных красавиц. Во время свидания с одной из них к Джонни наведывается неожиданный и совсем не желанный гость – незнакомый юноша, который представляется его сыном. Более того, незнакомец показывает старую фотографию с 20-летним Джонни, снявшимся в компании одной полузабытой знакомой – матери юного гостя, которая недавно умерла. Она даже назвала сына в честь Джонни. Однако роль отца точно не для избалованного сердцееда. Тот ищет способ отвязаться от нагрянувшего паренька и скрыть его от окружающих. Тем временем богатые родители Джонни пытаются устроить, наконец, его личную жизнь с достойной невестой…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 21 сентября 1971
Возраст 18+
Режиссер
Уильям Э. Грэм
В ролях
Джек Альбертсон
Энн Сотерн
Дайэн Бэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поздравляем! У Вас — мальчик! 2 постера
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