Киноафиша
Фильмы
Принцесса Якудза
Трейлеры фильма «Принцесса Якудза»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Эти 5 турецких сериалов смотрят вместо «Клюквенного щербета»: здесь турдизи только с рейтингом выше 7
Смотреть можно только с субтитрами: на каком языке говорят герои «Вождя войны» с Момоа?
«Фильм скучный и злодей на побегушках»: создатель Дэдпула разнес новую «Фантастическую четверку»
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана
Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера
Мечтают ли дети-андроиды о ксеноморфах? У нового сериала «Чужой: Земля» всего один жирный минус — и фанатов классики он явно покоробит
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло
