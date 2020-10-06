Ченнелинг, 2020

Жанр: драма триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 8.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3 Продолжительность 1 час 31 минута Год выпуска 2020 Премьера в мире 6 октября 2020 Возраст 16+ 2 постера

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