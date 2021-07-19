Наша рецензия

Даня Белых (Любовь Аксёнова) с детства обожала футбол. Но карьеру устроить ей не удалось, сейчас ей 27, и она играет в «Изумруде» – любительском клубе металлургического комбината в Таганроге. Очень некстати начальник завода и покровитель команды Палыч ложится в реанимацию, и новое начальство решает отсечь непрофильные траты, содержание женской футбольной команды, например. Состав разваливается, и Даня решает набрать команду давних подруг, с которыми она ещё в детстве играла…