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Нефутбол Нефутбол
Киноафиша Фильмы Нефутбол Отзывы о фильме «Нефутбол»
Нефутбол 2020 / Россия
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Нефутбол»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Даня Белых (Любовь Аксёнова) с детства обожала футбол. Но карьеру устроить ей не удалось, сейчас ей 27, и она играет в «Изумруде» – любительском клубе металлургического комбината в Таганроге. Очень некстати начальник завода и покровитель команды Палыч ложится в реанимацию, и новое начальство решает отсечь непрофильные траты, содержание женской футбольной команды, например. Состав разваливается, и Даня решает набрать команду давних подруг, с которыми она ещё в детстве играла…

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Тора Ред 19 июля 2021, 10:11
Конечно пока еще рано судить, но трейлер мне понравился. Буду следить за этой киношкой)
19 июля 2021, 10:11 Ответить
Саша Каримов 23 июля 2021, 10:57
Посмотрю ради Аксеновой и Топольницкой
23 июля 2021, 10:57 Ответить
ElizavetaPersonal 4 сентября 2021, 07:18
Какой состав 🤦🏼‍♀️, такой и фильм. 💩👎🏻 Полное
4 сентября 2021, 07:18 Ответить
User 5 сентября 2021, 09:38
Оценка
Фильм-хороший. Он душевный,добрый и местами весёлый.История команды мотивирующая и интересная.Достойный,российский фильм про женский футбол. \nНемного не хватило динамичности и раскрытия темы.
5 сентября 2021, 09:38 Ответить
Светлана Олешкина 5 сентября 2021, 09:48
Оценка
А мне все полностью понравилось. отлично провела время в кино. Давно таких ярких эмоций не было!
5 сентября 2021, 09:48 Ответить
eaduka 8 сентября 2021, 08:29
Оценка
Клевый фильм! Всем рекомендую!
8 сентября 2021, 08:29 Ответить
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