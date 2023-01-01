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Тезки
Тезки, 2006: актеры и роли
The Namesake
Тезки
2006 / США / Индия
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Тезки, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мира Наир
Mira Nair
В ролях
Кэл Пенн
Kal Penn
Ирфан Кхан
Irfan Khan
Табу
Tabu
Джасинда Бэрретт
Jacinda Barrett
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