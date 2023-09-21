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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Тихое место 3
A Quiet Place Part III
Тихое место 3, 2025
2025
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Год выпуска
2025
Премьера в России
21 сентября 2023
Премьера в мире
21 сентября 2023
Прокатчик
Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Джефф Николс
Все актеры и съемочная группа
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Премьера «Тихого места 3» намечена на 2025 год
Параллельно в производстве находится спин-офф, который выпустят в 2023-м.
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16 февраля 2022 14:45
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