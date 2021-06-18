Bon Jovi: Encore Nights, 2020

Группа Bon Jovi из Зала славы рок-н-ролла выходит на большие экраны с новым эксклюзивным концертным шоу, состоящим из величайших хитов группы и нескольких треков-сюрпризов! Концерт записан в апреле 2021 и будет показан в кинотеатрах по всему миру. За выдающуюся карьеру, охватывающую более трёх десятилетий с момента образования в 1983 году, группа Bon Jovi завоевала достойное место среди мировых рок-звёзд и была введена в Зал славы рок-н-ролла, а также в Зал славы авторов песен. На счету Bon Jovi более 130 миллионов проданных альбомов, десятки хитов, тысячи концертов в полусотне стран, зрителями которых стали 35 миллионов поклонников. Только за последнее десятилетие классики мелодичного рока продали билетов на миллиард долларов — и остаются непревзойденной группой.