«Где-то писали — ноябрь или декабрь 2025»: неужели «Невский 8» получил новую дату выхода и ждать 2026 года не придется?

Сменил царские панталоны на кожанку: Рогачев из «Этерны» снимается с Янковским и Борисовым в «Битве моторов» — это кино будет громким

«Ландыши 2» побили рекорд в истории российских сериалов: 33 тысячи человек в кадре — и это не массовка

Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след

У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана

Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря

Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера

Главный хоррор 2025 года уже можно посмотреть в Сети: набрал рекордные для ужастика 7 баллов — готовьтесь дрожать от ужаса