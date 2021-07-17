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Жизнь Коры превратилась в сплошную рутину, состоящую из раздражающей работы и одиноких посиделок дома. Кажется, из этого замкнутого круга просто нет выхода, если бы не случайная автомобильная авария. Девушка приходит в себя уже в больнице, но прикованной наручниками к больничной койке. Правда, это лишь начало потрясений, ведь с последних воспоминаний Коры прошло уже 10 лет, и этот промежуток просто стерся из ее памяти. Теперь за ней начинает вестись охота не только полицейскими, но и группой в…