Колокольников, Пересильд, Шакуров, Бикович, Добронравов! И все они в одном фэнтезийном сериале «Тайный город» — нельзя пропустить

Почему Китнисс в «Голодных играх» не убила Сноу, хотя ненавидела его больше всего — ответ кроется в одной фразе Прим

«Последний раз виделись 7 лет назад»: почему от звезды «Сватов» отвернулся сын

Прежде чем получить письма из Хогвартса: как выглядели 10 звезд «Гарри Поттера» в своих первых ролях (фото)

«Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор

Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

«Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона

«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском»

Если стук колес — ваш любимый звук, этот тест для вас: покажет, хорошо ли вы знаете фильмы СССР, где есть поезда