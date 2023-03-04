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Человек-муравей и Оса: Квантомания Человек-муравей и Оса: Квантомания
Киноафиша Фильмы Человек-муравей и Оса: Квантомания Отзывы о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Ant-Man and the Wasp Quantumania Человек-муравей и Оса: Квантомания 2023 / США
8.2 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пинать коченеющее во тьме безвестности тело четвертой фазы киновселенной Marvel и освистывать, уходя из зала (в нашем случае — виртуального), уже показанные ее части стало уже общим делом, но что уж теперь. Главным достоинством предыдущих фаз, объединенных Камнями Бесконечности и архизлодеем Таносом, была их связность, превращающая даже самый средний фильм всего лишь в еще один эпизод, развивающий общее повествование. К тому же эпизоды ведь не осудишь строго — этот, положим, не…

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gabidullinmark16 4 марта 2023, 09:16
Оценка
Советую, очень прикольный фильм. Ходили с друзьями очень понравилось!
4 марта 2023, 09:16 Ответить
User 9 марта 2023, 14:20
Фильм будет на русском ?
9 марта 2023, 14:20 Ответить
Владимир Передерей 12 марта 2023, 00:02
Оценка
Вчера ходили с супругой на фильм, хочу сказать что вокруг хейта этого фильма ошибочны, фильм хороший рекомендую 10из10
12 марта 2023, 00:02 Ответить
kkak4619 19 марта 2023, 19:26
Оценка
Прикольный фильм
19 марта 2023, 19:26 Ответить
User 21 марта 2023, 20:32
Оценка
Снято красиво. Есть на что посмотреть
21 марта 2023, 20:32 Ответить
Степан Сабельников 25 марта 2023, 17:02
Оценка
Отл
25 марта 2023, 17:02 Ответить
Станислав Ян 13 апреля 2023, 11:52
Оценка
Фильм определенно один из лучших. Новый мир, проработка, детализация, второстепенные персонажи просто сногсшибательные.
Фильм однозначно в коллекцию.
13 апреля 2023, 11:52 Ответить
Киноафиша.инфо 13 апреля 2023, 15:08
в ответ на сообщение Станислав Ян от 13 апреля 2023, 11:52
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
13 апреля 2023, 15:08 Ответить
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