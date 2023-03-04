Пинать коченеющее во тьме безвестности тело четвертой фазы киновселенной Marvel и освистывать, уходя из зала (в нашем случае — виртуального), уже показанные ее части стало уже общим делом, но что уж теперь. Главным достоинством предыдущих фаз, объединенных Камнями Бесконечности и архизлодеем Таносом, была их связность, превращающая даже самый средний фильм всего лишь в еще один эпизод, развивающий общее повествование. К тому же эпизоды ведь не осудишь строго — этот, положим, не…
Фильм однозначно в коллекцию.
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