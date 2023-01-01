Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения на шоколадной фабрике Приключения на шоколадной фабрике
Киноафиша Фильмы Приключения на шоколадной фабрике Приключения на шоколадной фабрике, 2017: актеры и роли
Papa Moll Приключения на шоколадной фабрике 2017 / Швейцария
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Приключения на шоколадной фабрике, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мануэль Флурин Хендри Мануэль Флурин Хендри Manuel Flurin Hendry
В ролях
Штефан Курт Штефан Курт Stefan Kurt Максвелл Мэр Максвелл Мэр Maxwell Mare Ивен Хесс Ивен Хесс Yven Hess Лу Фогель Lou Vogel Ливиус Мюллер Дроссарт Ливиус Мюллер Дроссарт Livius Müller Drossaart Луна Пайяно Луна Пайяно Luna Paiano
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Тест: насколько вы внимательны к деталям?
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья
Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше