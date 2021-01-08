Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Грозный папа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм
Киноафиша Фильмы Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм
Gekijouban Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal

Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм, 2021

2021 / Япония
8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Приключения Сейлор Мун продолжаются. Сюжет фильма начинается ровно с того месте, где закончился третий сезон одноименного сериала, посвященного необычной жизни команды сейлор-воинов. Действие разворачивается в апреле, когда в Токио вовсю цветет сакура и японская столица находится в праздничном настроении, так как жителей ждет крупнейшее солнечное затмение века. В тот момент, когда Луна полностью закрывает собой Солнце и поглощает весь свет, Усаги и Чибиуса неожиданно сталкиваются с таинственным Пегасом, который просит девушек о помощи. Пегас ищет Избранную, способную разгадать тайну Золотого Кристалла. Он также дарует Чибиусе специальный колокольчик, в который она может позвонить, если ей вдруг понадобится помощь Пегаса. В то же время в город вторгается таинственная злобная труппа под названием «Цирк Мертвой Луны» во главе с королевой Черной луны Нехеленией и ее приспешниками – Цирконией и Амазонским трио, в которое входят Рыбий Глаз, Ястребиный Глаз и Тигровый Глаз. Их коварный план состоит в том, чтобы заполучить Серебряный Кристалл, который является источником необычайной силы, и править как Луной, так и Землей, а в скором будущем подчинить себе всю оставшуюся Вселенную. Усаги и Чибиуса не могут трансформироваться в сейлор-воинов из-за неизвестного барьера, поэтому Чибиуса звонит в колокольчик и вызывает Пегаса, который дарует девушкам новое магическое оружие. Тем временем проделки «Цирка Мертвой Луны» лишь набирают обороты. Удастся ли защитницам предотвратить хаос, который сеют королева Черной Луны и ее люди?

Это первый фильм о вселенной «Сейлор Мун», выпущенный за 26 лет после выхода оригинального аниме.

Продолжение сериала состоит из двух полнометражных картин. Они должны были увидеть свет сразу после проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Японии, однако из-за пандемии коронавируса запланированное мероприятие пришлось перенести на 2021 год. Из-за этого премьера обеих частей состоялась в январе и феврале 2021 года.

В январе 2017 года на официальном сайте 25-летия франшизы «Сэйлор Мун» появилась первая информация о том, что у сериала Sailor Moon Crystal планируется продолжение в виде двух полнометражных фильмов.

О начале работы над фильмом стало известно в июне 2018 года.

Большинство актеров озвучивания из оригинального сериала вернулись для съемок в двух полнометражных картинах. В апреле 2020 года появилась информация, что актер Ёсицугу Мацуока озвучит персонажа Пегаса в фильме. В августе 2020 сообщалось, что актрисы Сатоши Хино, Шута Аой и Тошиюки Тойонага исполнят роли амазонок. На следующей неделе актрисы Сумире Морохоши, Рие Такахаши, Юко Хара и Рейна Уэда узнали, что были отобраны на роли в фильме. В сентябре 2020 года стало известно, что популярная японская актриса и комик Наоми Ватанабэ получила роль персонажа Цирконии. Сразу после этого было объявлено, что японская актриса и модель Нанао подарит голос королеве Нехелении.

Композитор сериала Ясухару Таканаши также присоединился к работе над двухсерийным фильмом. 

В конце апреля 2021 года появилась информация, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на трансляцию двух частей фильма. Мировая премьера на сервисе состоялась в июне 2021 года.

После полного солнечного затмения тёмная сила окутывает Землю, и воины в матросках вынуждены снова объединиться, чтобы вернуть миру свет.

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 июня 2021
Премьера в мире 8 января 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Тиаки Кон
В ролях
Kotono Mitsuishi
Кейт Хиггинс
Кейт Хиггинс
Черами Ли
Черами Ли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Школа монстров: Крик в пятницу вечером
Школа монстров: Крик в пятницу вечером (2011)
6.8
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор!
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор! (2014)
6.6
Постер мультфильма Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Диана Спраговская 22 октября 2022, 23:09
Мне он очень понравился. Чисто визуально стало приятно глази и приятно смотреть. Сюжет приближен к манге. Хорошо сняли. Молодцы. Сейлормун Кристалл… Читать дальше…
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Netflix выпустил трейлер полнометражного аниме «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» Релиз дилогии приурочен к 20-летнему юбилею оригинального мультсериала.
Написать
7 мая 2021 17:02
Все новости мультфильма
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Девушка в окне
Девушка в окне
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Приложение киноафиши