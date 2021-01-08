Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм, 2021

Это первый фильм о вселенной «Сейлор Мун», выпущенный за 26 лет после выхода оригинального аниме.

Продолжение сериала состоит из двух полнометражных картин. Они должны были увидеть свет сразу после проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Японии, однако из-за пандемии коронавируса запланированное мероприятие пришлось перенести на 2021 год. Из-за этого премьера обеих частей состоялась в январе и феврале 2021 года.

В январе 2017 года на официальном сайте 25-летия франшизы «Сэйлор Мун» появилась первая информация о том, что у сериала Sailor Moon Crystal планируется продолжение в виде двух полнометражных фильмов.

О начале работы над фильмом стало известно в июне 2018 года.

Большинство актеров озвучивания из оригинального сериала вернулись для съемок в двух полнометражных картинах. В апреле 2020 года появилась информация, что актер Ёсицугу Мацуока озвучит персонажа Пегаса в фильме. В августе 2020 сообщалось, что актрисы Сатоши Хино, Шута Аой и Тошиюки Тойонага исполнят роли амазонок. На следующей неделе актрисы Сумире Морохоши, Рие Такахаши, Юко Хара и Рейна Уэда узнали, что были отобраны на роли в фильме. В сентябре 2020 года стало известно, что популярная японская актриса и комик Наоми Ватанабэ получила роль персонажа Цирконии. Сразу после этого было объявлено, что японская актриса и модель Нанао подарит голос королеве Нехелении.

Композитор сериала Ясухару Таканаши также присоединился к работе над двухсерийным фильмом.

В конце апреля 2021 года появилась информация, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на трансляцию двух частей фильма. Мировая премьера на сервисе состоялась в июне 2021 года.