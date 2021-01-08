Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм, 2021

Приключения Сейлор Мун продолжаются. Сюжет фильма начинается ровно с того месте, где закончился третий сезон одноименного сериала, посвященного необычной жизни команды сейлор-воинов. Действие разворачивается в апреле, когда в Токио вовсю цветет сакура и японская столица находится в праздничном настроении, так как жителей ждет крупнейшее солнечное затмение века. В тот момент, когда Луна полностью закрывает собой Солнце и поглощает весь свет, Усаги и Чибиуса неожиданно сталкиваются с таинственным Пегасом, который просит девушек о помощи. Пегас ищет Избранную, способную разгадать тайну Золотого Кристалла. Он также дарует Чибиусе специальный колокольчик, в который она может позвонить, если ей вдруг понадобится помощь Пегаса. В то же время в город вторгается таинственная злобная труппа под названием «Цирк Мертвой Луны» во главе с королевой Черной луны Нехеленией и ее приспешниками – Цирконией и Амазонским трио, в которое входят Рыбий Глаз, Ястребиный Глаз и Тигровый Глаз. Их коварный план состоит в том, чтобы заполучить Серебряный Кристалл, который является источником необычайной силы, и править как Луной, так и Землей, а в скором будущем подчинить себе всю оставшуюся Вселенную. Усаги и Чибиуса не могут трансформироваться в сейлор-воинов из-за неизвестного барьера, поэтому Чибиуса звонит в колокольчик и вызывает Пегаса, который дарует девушкам новое магическое оружие. Тем временем проделки «Цирка Мертвой Луны» лишь набирают обороты. Удастся ли защитницам предотвратить хаос, который сеют королева Черной Луны и ее люди?
Это первый фильм о вселенной «Сейлор Мун», выпущенный за 26 лет после выхода оригинального аниме.
Продолжение сериала состоит из двух полнометражных картин. Они должны были увидеть свет сразу после проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Японии, однако из-за пандемии коронавируса запланированное мероприятие пришлось перенести на 2021 год. Из-за этого премьера обеих частей состоялась в январе и феврале 2021 года.
В январе 2017 года на официальном сайте 25-летия франшизы «Сэйлор Мун» появилась первая информация о том, что у сериала Sailor Moon Crystal планируется продолжение в виде двух полнометражных фильмов.
О начале работы над фильмом стало известно в июне 2018 года.
Большинство актеров озвучивания из оригинального сериала вернулись для съемок в двух полнометражных картинах. В апреле 2020 года появилась информация, что актер Ёсицугу Мацуока озвучит персонажа Пегаса в фильме. В августе 2020 сообщалось, что актрисы Сатоши Хино, Шута Аой и Тошиюки Тойонага исполнят роли амазонок. На следующей неделе актрисы Сумире Морохоши, Рие Такахаши, Юко Хара и Рейна Уэда узнали, что были отобраны на роли в фильме. В сентябре 2020 года стало известно, что популярная японская актриса и комик Наоми Ватанабэ получила роль персонажа Цирконии. Сразу после этого было объявлено, что японская актриса и модель Нанао подарит голос королеве Нехелении.
Композитор сериала Ясухару Таканаши также присоединился к работе над двухсерийным фильмом.
В конце апреля 2021 года появилась информация, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на трансляцию двух частей фильма. Мировая премьера на сервисе состоялась в июне 2021 года.
После полного солнечного затмения тёмная сила окутывает Землю, и воины в матросках вынуждены снова объединиться, чтобы вернуть миру свет.