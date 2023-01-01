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Человеческий капитал
Человеческий капитал, 2019: актеры и роли
Human Capital
Человеческий капитал
2019 / США
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Человеческий капитал, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Мейерс
Marc Meyers
В ролях
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Мариса Томей
Marisa Tomei
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Майя Хоук
Maya Hawke
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