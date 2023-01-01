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Чумовая пятница
Киноафиша Фильмы Чумовая пятница Чумовая пятница, 1976: актеры и роли
Freaky Friday Чумовая пятница 1976 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Чумовая пятница, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэри Нельсон Gary Nelson
В ролях
Барбара Харрис Barbara Harris Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Джон Эстин John Astin Пэтси Келли Patsy Kelly
Барби
Барби
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