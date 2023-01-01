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Америка: фильм Америка: фильм
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America: The Motion Picture Америка: фильм 2021 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Америка: фильм, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мэтт Томпсон Matt Thompson
В ролях
Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Бобби Мойнахан Бобби Мойнахан Bobby Moynihan
Барби
Барби
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Праздники
Праздники
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