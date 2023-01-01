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Сын Сын
Киноафиша Фильмы Сын Сын, 2021: актеры и роли
Pesar / The Son Сын 2021 / Иран
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Сын, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нушин Мераджи
В ролях
Сохейл Гханнадан Нахид Хаддади
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Праздники
Праздники
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