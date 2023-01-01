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Пусть сердце бьётся
Киноафиша Фильмы Пусть сердце бьётся Пусть сердце бьётся, 2015: актеры и роли
Dil Dhadakne Do Пусть сердце бьётся 2015 / Индия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Пусть сердце бьётся, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Зоя Ахтар Zoya Akhtar
В ролях
Анил Капур Анил Капур Anil Kapoor Приянка Чопра Джонас Приянка Чопра Джонас Priyanka Chopra Jonas Ранвир Сингх Ранвир Сингх Ranvir Singh
Барби
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