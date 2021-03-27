Тео и метаморфозы, 2021

Тео — молодой человек с синдромом Дауна, который живет вдвоем с отцом в лесу. Тео любит природу и мечтает стать самураем, поэтому каждый день тренируется, чтобы быть сильным и ловким. Когда отец-фотограф уезжает на несколько дней, Тео решает начать новую жизнь. Дамьен Одуль родился в 1968 году. Его вторая полнометражная картина «Без удержу!» (2001) была удостоена сразу двух наград Венецианского кинофестиваля. За ней последовали такие успешные фестивальные работы, как«Заблуждение» (2003), «Реминисценции» (2003), «Когда нас не станет» (2004), «История Ришара О.» (2007), «Весь остальной мир» (2012). В 2017 году Одуль выпустил книгу о своих фильмах «Вечное воскрешение влюбленного кинорежиссера».