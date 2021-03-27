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Тео и метаморфозы Тео и метаморфозы
Киноафиша Фильмы Тео и метаморфозы
Théo et les métamorphoses

Тео и метаморфозы, 2021

2021 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Тео — молодой человек с синдромом Дауна, который живет вдвоем с отцом в лесу. Тео любит природу и мечтает стать самураем, поэтому каждый день тренируется, чтобы быть сильным и ловким. Когда отец-фотограф уезжает на несколько дней, Тео решает начать новую жизнь. Дамьен Одуль родился в 1968 году. Его вторая полнометражная картина «Без удержу!» (2001) была удостоена сразу двух наград Венецианского кинофестиваля. За ней последовали такие успешные фестивальные работы, как«Заблуждение» (2003), «Реминисценции» (2003), «Когда нас не станет» (2004), «История Ришара О.» (2007), «Весь остальной мир» (2012). В 2017 году Одуль выпустил книгу о своих фильмах «Вечное воскрешение влюбленного кинорежиссера».

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 11 сентября 2021
Премьера в мире 27 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Дамьен Одуль
В ролях
Тео Кермель
Пьер Мёнье
Аюми Ру
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тео и метаморфозы 2 постера
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