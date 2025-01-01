Почему руку из «Уэнсдей» зовут просто Вещью? Без фамилии, без тела и без объяснений — но мы нашли ответ

Хватит смотреть НТВ: сериал «Опасный» с Пятого канала рвет все рейтинги и дышит «Невскому» в затылок

Семенов теперь в танцах! В новом сериале звезда «Невского» сыграет тренера «балльников»

«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так

«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи