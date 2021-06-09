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Повествование мультфильма начинается с музыкального сновидения. Однако стоит Тутсону и Людивуду проснуться, их жизнь все еще мало напоминает обыкновенную реальность. Веселый дуэт друзей живет в туннеле под землей вместе со своим необычным питомцем барсуком. Безмятежность героев нарушает неожиданный приход проводницы поезда, которая приносит письмо от правительства об их немедленном выселении. Непривыкшие унывать и впадать в бессмысленное отчаяние, ребята решают отправиться на поиски дедушки…