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4 сапога и барсук 4 сапога и барсук
Киноафиша Фильмы 4 сапога и барсук Отзывы о мультфильме «4 сапога и барсук»
Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret 4 сапога и барсук 2020 / Норвегия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о мультфильме «4 сапога и барсук»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Повествование мультфильма начинается с музыкального сновидения. Однако стоит Тутсону и Людивуду проснуться, их жизнь все еще мало напоминает обыкновенную реальность. Веселый дуэт друзей живет в туннеле под землей вместе со своим необычным питомцем барсуком. Безмятежность героев нарушает неожиданный приход проводницы поезда, которая приносит письмо от правительства об их немедленном выселении. Непривыкшие унывать и впадать в бессмысленное отчаяние, ребята решают отправиться на поиски дедушки…

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Надежда Герман 9 июня 2021, 11:00
Не мультфильм - а страшный сон! Бред наркомана! Пошлятина! Детям категорически запрещается смотреть этот мультфильм!!!
9 июня 2021, 11:00 Ответить
leo_mm 9 июня 2021, 13:32
Оценка
Согласна с предыдущим комментарием, это полный бред
9 июня 2021, 13:32 Ответить
Людмила Гречко 9 июня 2021, 19:38
Оценка
Никогда не писала отзывы, но тут прям руки зачесались..
Господа , или я чего- то не понимаю.. или лыжи не едут..
После просмотра данного фильма у меня явное неприятие.. Здесь скрытая пропаганда гомосексуализма, бредовый сюжет от авторов с больной фантазией, и общее нехорошее впечатление от просмотра. Особенно понравилась фраза одного из героев: « Мой дедушка самый лучший, потому что лучше всех врет!»
Короче если вы ищете мульты , которые учат доброму, светлому , чистому, ЭТО 💩 точно не для вас. Не рекомендую!
9 июня 2021, 19:38 Ответить
❀❀❀юля ❀❀❀ 13 июня 2021, 19:27
Сегодня ходили всей семьёй, вообщем выходной испорчен.Надо было раньше мне почитать комментарии.Не знаю что курил сценарист но это полный ужас!Бред,полный бред,не рекомендую категорически!!!!!!!
13 июня 2021, 19:27 Ответить
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