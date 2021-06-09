Повествование мультфильма начинается с музыкального сновидения. Однако стоит Тутсону и Людивуду проснуться, их жизнь все еще мало напоминает обыкновенную реальность. Веселый дуэт друзей живет в туннеле под землей вместе со своим необычным питомцем барсуком. Безмятежность героев нарушает неожиданный приход проводницы поезда, которая приносит письмо от правительства об их немедленном выселении. Непривыкшие унывать и впадать в бессмысленное отчаяние, ребята решают отправиться на поиски дедушки…
Господа , или я чего- то не понимаю.. или лыжи не едут..
После просмотра данного фильма у меня явное неприятие.. Здесь скрытая пропаганда гомосексуализма, бредовый сюжет от авторов с больной фантазией, и общее нехорошее впечатление от просмотра. Особенно понравилась фраза одного из героев: « Мой дедушка самый лучший, потому что лучше всех врет!»
Короче если вы ищете мульты , которые учат доброму, светлому , чистому, ЭТО 💩 точно не для вас. Не рекомендую!
Авторизация по e-mail