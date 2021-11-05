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Гайя: Месть Богов Гайя: Месть Богов
Киноафиша Фильмы Гайя: Месть Богов Отзывы о фильме «Гайя: Месть Богов»
Gaia Гайя: Месть Богов 2021 / ЮАР
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Гайя: Месть Богов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

При очередном обходе заповедного леса двое смотрителей теряют в самой гуще дрон. Поиски техники приводят к абсолютно неожиданному открытию. Оказывается, в этих диких местах уже давно живут отец и сын, которые решили уйти подальше от безумия городской жизни. В природе они нашли для себя смысл и относятся к ней с религиозным фанатизмом. Но парочка далеко не единственные обитатели этих мест. Леса уже давно поражены странными грибными спорами, способными превращать людей в щелкающих монстров. Для…

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trofimova-88.tr 5 ноября 2021, 11:46
Оценка
Пустая трата времени.
5 ноября 2021, 11:46 Ответить
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