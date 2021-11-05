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При очередном обходе заповедного леса двое смотрителей теряют в самой гуще дрон. Поиски техники приводят к абсолютно неожиданному открытию. Оказывается, в этих диких местах уже давно живут отец и сын, которые решили уйти подальше от безумия городской жизни. В природе они нашли для себя смысл и относятся к ней с религиозным фанатизмом. Но парочка далеко не единственные обитатели этих мест. Леса уже давно поражены странными грибными спорами, способными превращать людей в щелкающих монстров. Для…