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Живущий в Мельбурне полицейский Аарон Фальк (потрясающий Эрик Бана) получает сообщение о смерти Люка, друга его детства. Похороны должны пройти в маленьком австралийском городке Киварре, из которого Аарон уехал еще в подростковом возрасте. А вот Люк там остался, завел жену и детей. Но теперь семья разрушена. Если верить выводам следствия, Люк убил жену и маленького сына, а потом покончил с собой. Родители умершего эту версию отвергают. Они умоляют Аарона провести новое расследование и доказать…