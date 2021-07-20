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Город тайн Город тайн
Киноафиша Фильмы Город тайн Отзывы о фильме «Город тайн»
The Dry Город тайн 2020 / Австралия / США
7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Город тайн»

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Наша рецензия

Живущий в Мельбурне полицейский Аарон Фальк (потрясающий Эрик Бана) получает сообщение о смерти Люка, друга его детства. Похороны должны пройти в маленьком австралийском городке Киварре, из которого Аарон уехал еще в подростковом возрасте. А вот Люк там остался, завел жену и детей. Но теперь семья разрушена. Если верить выводам следствия, Люк убил жену и маленького сына, а потом покончил с собой. Родители умершего эту версию отвергают. Они умоляют Аарона провести новое расследование и доказать…

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User 20 июля 2021, 20:10
Оценка
Понравился, сюжет хоть и запутанный, но интригующий. Один раз посмотреть можно, потом уже будет неинтересно, т.к не будет интриги
20 июля 2021, 20:10 Ответить
stick.78 21 июля 2021, 00:53
Оценка
Хороший фильм
21 июля 2021, 00:53 Ответить
Comon 22 июля 2021, 00:03
Оценка
Гуд филмз
22 июля 2021, 00:03 Ответить
Владимир Московский 3 октября 2021, 22:20
Оценка
Наискушнейший детектив без остросюжетства.Не тратьте время.
3 октября 2021, 22:20 Ответить
yurij.pankratov 23 сентября 2022, 17:58
Оценка
Сюжет возможно немного изжеван и кому-то покажется ,что где-то уже видел такое. Но я считаю прекрасно снят фильм, хорошая работа режиссера и актеров ,что в наше время редкость.
23 сентября 2022, 17:58 Ответить
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