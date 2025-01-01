Едва окупил потраченные 190 млн долларов: худший фильм в карьере Роберта Дауни-младшего был уже после «Мстителей»

Выход «Шрека 5» неожиданно перенесли: Universal и DreamWorks назвали день, когда все точно случится

«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»

Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался