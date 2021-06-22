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Мафия: Смертельная игра Мафия: Смертельная игра
Киноафиша Фильмы Мафия: Смертельная игра Отзывы о фильме «Мафия: Смертельная игра»
The Birthday Cake Мафия: Смертельная игра 2021 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Мафия: Смертельная игра»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

С ранних лет Джо (Шайло Фернандес) принял свое происхождение. Его мать — сестра лидера мафиозного клана (Вэл Килмер). Его отец, также активно вовлеченный в дела семьи, был жестоко убит. Тогда над Джо взял шефство его ровесник — кузен Лео (Эмори Коэн), но пара уличных передряг отбила у неопытного подростка энтузиазм стать частью криминального мира, не в пример старшим. По прошествии нескольких лет мало что изменилось. Джо вместе с матерью самовольно оказался на отшибе поодаль от…

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Вика Манила 22 июня 2021, 08:40
Оценка
Ощущение, что похожий фильм уже был. И этот ужин, и образ дяди, и сцена в храме... Дежавю прям. А выход только в августе...
22 июня 2021, 08:40 Ответить
Дмитрий Одинцов 17 июля 2021, 14:11
Оценка
Очень жду премьеры. По анонсу будет жарко
17 июля 2021, 14:11 Ответить
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