Наша рецензия

С ранних лет Джо (Шайло Фернандес) принял свое происхождение. Его мать — сестра лидера мафиозного клана (Вэл Килмер). Его отец, также активно вовлеченный в дела семьи, был жестоко убит. Тогда над Джо взял шефство его ровесник — кузен Лео (Эмори Коэн), но пара уличных передряг отбила у неопытного подростка энтузиазм стать частью криминального мира, не в пример старшим. По прошествии нескольких лет мало что изменилось. Джо вместе с матерью самовольно оказался на отшибе поодаль от…