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Стеклянный мальчик Стеклянный мальчик
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Glassboy

Стеклянный мальчик, 2020

2020 / Италия / Австрия / Швейцария
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

11-летний Пино Гамбасси из-за генетического заболевания никогда не выходи за пределы собственного дома. У него гемофилия, и родители боятся, что их сын поранится, а любая царапина заканчивается больницей и переливанием крови. Изолированный от внешнего мира, Пино годами наблюдает внешний мир только из окна и мечтает жить нормальной жизнью, проводя время со сверстниками, которые гоняют на великах прямо у него перед носом. Но однажды Пино решается выйти на свежий воздух, бросив вызов своим слабостям. Воодушевленный сильным желанием свободы, он нарушает правила, которые управляли его жизнью, ослушавшись деспотичную бабушку Элену (Лорета Гогги) и своих чрезмерно опекающих родителей (Джорджия Вюрт и Давид Парила). Фильм снят по мотивам одноимённого романа Фабрицио Силей.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 1 ноября 2020
Возраст 6+
Режиссер
Самуэле Росси
В ролях
Андреа Арру
Лоретта Годжи
Роза Барболини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стеклянный мальчик 1 постер
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саундтрек фильма Стеклянный мальчик
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