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Куда ты идешь, Аида? Куда ты идешь, Аида?
Киноафиша Фильмы Куда ты идешь, Аида? Награды и номинации фильма Куда ты идешь, Аида?
Quo vadis, Aida? Куда ты идешь, Аида? 2020 / Босния и Герцеговина / Австрия / Румыния / Нидерланды / Германия / Польша / Франция / Норвегия / Турция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Куда ты идешь, Аида?

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, Россия, приключения, драма
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2023, США, боевик, биография, драма
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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