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Комната писем Комната писем
Киноафиша Фильмы Комната писем Награды и номинации фильма Комната писем
The Letter Room Комната писем 2020 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Комната писем

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший художественный короткометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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