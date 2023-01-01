Вот и сказочке конец: пришли печальные вести о Лободе

Сама уехала и мужа прихватила: Высоцкая и Кончаловский живут в шикарном месте

Виновата женщина: свадьбу Миронова с главной красавицей СССР сорвали в последний момент

Фото Королевой без макияжа вызвало бурные споры: понравилось не всем

Вот какого артиста никто не заметил в фильме «Я шагаю по Москве»: Михалков затмил в кадре

Никому из звезд столько не платят: назван размер пенсии звезды «Трех аккордов»

Эти 3 знака Зодиака совершенно обычные, но все считают их невероятно красивыми

Лучшие советские актеры не спасли: хуже этой экранизации книги не существует

Саша Белый выжил после финала «Бригады»: вот в каком известном фильме его показали

Тест: какое имя у вашей души?

Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову