Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Юный-юный Билли

Юный-юный Билли

Young Billy Young 18+
О фильме

Бен Кейн приезжает в Лордсбург, чтобы занять место шерифа, отягощенный воспоминаниями прошлого: когда-то в Додже он потерял сына. А убил его бандит Фрэнк Бун, объявившийся ныне в окресностях Лордсбурга. Собственно, только это обстоятельство и заставило бывшего стрелка, имеющего репутацию наемного убийцы, принять предложение стать шерифом в городе, где жизнь человека ничего не стоит. Захватив в заложники сына Буна Джесси Кейн выманивает Буна-старшего из его логова.

Но в город Бун приезжает не один, с ним еще с десяток головорезов. Завязывается перестрелка, положение Кейна кажется безвыходным, но все же, ему удается уничтожить своего старого врага Фрэнка Буна. А что же молодой Билли Янг? Билли Янг — молодой парень, время от времени попадающий в различные переделки — из последней его вытаскивает Кейн и привозит в Лордсбург, спасая тем самым от виселицы — он сидит в салуне, любезничает с девушками, даже немного помогает Кейну отстреливаться от врагов.

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 15 октября 1969
Дата выхода
6 марта 1970 Германия
21 ноября 1969 Ирландия G
15 октября 1969 США
MPAA G
Производство Talbot-Youngstein
Другие названия
Young Billy Young, Billy Young, Der gnadenlose Rächer, Jahač bez milosti, La vengeance du shérif, Appuntamento per una vendetta, Az ifjú Billy Young, Beraber Döğüşelim, Beraber Dövüşelim, El jove Billy Young, El que viaja con el diablo, Hævn i Arizona, Mladi Billy Young/Jahač bez milosti, O Pistoleiro Marcado, Pistolero, Razbunarea serifului, Sheriffin kosto, Tinarul Billy Young, Tirandaz-e djavan, Unge Billy Young, Vingança no Arizona, Who Rides with Kane, Συμμορία δολοφόνων, Млади Били Јанг/Mladi Bili Jang, Младиот Били Јанг, Младият Били Йънг, Юный-юный Билли, 国境のかなたに明日はない
Рейтинг фильма

5.7
14 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

Киноляпы

Паровоз явно постройки XX века. У него стальная кабина, тендерная компоновка, конструкция поршней и расположение тяг, которые не применялись до начала 1900-х годов.

