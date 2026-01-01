Бен Кейн приезжает в Лордсбург, чтобы занять место шерифа, отягощенный воспоминаниями прошлого: когда-то в Додже он потерял сына. А убил его бандит Фрэнк Бун, объявившийся ныне в окресностях Лордсбурга. Собственно, только это обстоятельство и заставило бывшего стрелка, имеющего репутацию наемного убийцы, принять предложение стать шерифом в городе, где жизнь человека ничего не стоит. Захватив в заложники сына Буна Джесси Кейн выманивает Буна-старшего из его логова.
Но в город Бун приезжает не один, с ним еще с десяток головорезов. Завязывается перестрелка, положение Кейна кажется безвыходным, но все же, ему удается уничтожить своего старого врага Фрэнка Буна. А что же молодой Билли Янг? Билли Янг — молодой парень, время от времени попадающий в различные переделки — из последней его вытаскивает Кейн и привозит в Лордсбург, спасая тем самым от виселицы — он сидит в салуне, любезничает с девушками, даже немного помогает Кейну отстреливаться от врагов.
|6 марта 1970
|Германия
|21 ноября 1969
|Ирландия
|G
|15 октября 1969
|США
Паровоз явно постройки XX века. У него стальная кабина, тендерная компоновка, конструкция поршней и расположение тяг, которые не применялись до начала 1900-х годов.