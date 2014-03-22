Французский шпион, 2013

Лейтенант Андрей Канаев служит в социалистической Чехословакии. Советские войска выводятся обратно в СССР. Часть, в которой служил Канаев, расформировывается. Андрей расстроен сокращением и делится своими переживаниями с приятелем - чехом Мареком. Марек организовывает подставу, из-за которой Канаев оказывается вне закона. Через своего агента-вербовщика Софи он переправляет Андрея во Францию, где тот от безысходности поступает в «Иностранный Легион». В иностранном легионе Андрея вербует глава внешней разведки мсье Даниэль. Вскоре Андрей, уже в новом статусе и с новыми документами, возвращается в постперестроечную Россию и начинает строить новую жизнь, не забывая при этом выполнять поручения своих новых хозяев.