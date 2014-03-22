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Французский шпион
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Французский шпион, 2013

2013 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Лейтенант Андрей Канаев служит в социалистической Чехословакии. Советские войска выводятся обратно в СССР. Часть, в которой служил Канаев, расформировывается. Андрей расстроен сокращением и делится своими переживаниями с приятелем - чехом Мареком. Марек организовывает подставу, из-за которой Канаев оказывается вне закона. Через своего агента-вербовщика Софи он переправляет Андрея во Францию, где тот от безысходности поступает в «Иностранный Легион». В иностранном легионе Андрея вербует глава внешней разведки мсье Даниэль. Вскоре Андрей, уже в новом статусе и с новыми документами, возвращается в постперестроечную Россию и начинает строить новую жизнь, не забывая при этом выполнять поручения своих новых хозяев.

5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 марта 2014
Возраст 16+
Фильм находится в подборках
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Постер фильма Французский шпион 2 постера
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