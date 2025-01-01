Меню
Фильмы
Бриолин: В эфире!
Награды и номинации фильма Бриолин: В эфире!
Награды и номинации фильма Бриолин: В эфире! 2016
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Победитель
Outstanding Special Class Program
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Event or Award Special
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Event or Award Special
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Special
Победитель
Outstanding Special Class Program
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best Musical Moment
Победитель
