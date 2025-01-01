Меню
Награды и номинации фильма Бриолин: В эфире! 2016

Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Победитель
Outstanding Special Class Program
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Event or Award Special
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Best Musical Moment
Победитель
