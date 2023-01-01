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Бэтмен: Под колпаком
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Batman: Under the Red Hood
Бэтмен: Под колпаком
2010 / США
8.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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