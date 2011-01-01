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Постер фильма Подать мяч
Постер фильма Подать мяч
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Подать мяч

Подать мяч

Kickoff 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 января 2011
Дата выхода
1 января 2011 Великобритания
Производство Achilles Entertainments, Sharp House, Team Angelica
Другие названия
Kickoff, Подать мяч
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Джеффри 6.8
Джеффри (1995)

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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