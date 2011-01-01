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Рейтинги
5.3
Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
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Подать мяч
Подать мяч
Kickoff
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
спорт
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
1 января 2011
Дата выхода
1 января 2011
Великобритания
Производство
Achilles Entertainments, Sharp House, Team Angelica
Другие названия
Kickoff, Подать мяч
Фильмы похожие на Подать мяч
6.8
Джеффри
(1995)
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
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