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Завтра суббота, 2020

2020 / Ирландия / Великобритания
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Портрет жизни одного эксцентричного дублинца — художника коллажа и перформанса, фотографа, изобретателя, и необычного человека, влюбленного в чудеса нашего мира. Шон Хиллен создает фантастические коллажи как в своей серии Ирлантида (Irelantis), где древние цивилизации сталкиваются с Ирландией, а пирамиды влажнеют на зеленых холмах. Что же так привлекает в работах Шона? Это постоянный запрос большего от реальности, исследование истины, лежащей под внешней оболочкой, да к тому же приправленное юмором в духе Флэнна О'Брайена и Джонатана Свифта. Фильм увлекательно показывает быт художника, пока он пытается разобраться в многолетних завалах мастерской и организовать свою жизнь в ожидании приезда прекрасной Эми — американки, с которой Шон познакомился в интернете. Документальная картина полнится уникальными архивами, фотографиями и видео, например, речь Шеймаса Хини на открытии выставки Шона, и их переписка о метеорах. Но и само наблюдение ежедневного бытия художника делает этот фильм чем-то совершенно другим, настоящим сокровищем фестиваля!

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 8 июля 2020
Возраст 12+
Режиссер
Джиллиан Марш
Все актеры и съемочная группа
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