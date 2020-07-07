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Дяди тоже люди
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Poster Boys

Дяди тоже люди, 2020

2020 / Ирландия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Прекрасный роуд-муви не оставит зрителей равнодушными. 10-летний племянник со своим все еще не повзрослевшим 30-летним дядей отправляются в путешествие через всю Ирландию, один — работая и расклеивая постеры по магазинчикам, а другой — сачкуя и прогуливая школу. Драмеди крутится вокруг дорожных приключений нелепой, но сплоченной парочки шалопаев. Взросление через дружбу и поддержку составляет сильный позитивный посыл этой уютной семейной ирландской картины. «Впечатляющий темный юмор, смешной от начала до конца, а зритель все время переживает за двух мальчишек, расклеивающих постеры. Отличная актерская игра всего состава в ролях этой немного ненормальной, но близкой к жизни, ирландской семьи». Film Ireland

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 23 августа 2021
Премьера в мире 7 июля 2020
Возраст 12+
Режиссер
Дейв Миноуг
В ролях
Тревор О'Коннелл
Норма Шихан
Райан Миноуг-Ли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дяди тоже люди 2 постера
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