Дяди тоже люди, 2020

Прекрасный роуд-муви не оставит зрителей равнодушными. 10-летний племянник со своим все еще не повзрослевшим 30-летним дядей отправляются в путешествие через всю Ирландию, один — работая и расклеивая постеры по магазинчикам, а другой — сачкуя и прогуливая школу. Драмеди крутится вокруг дорожных приключений нелепой, но сплоченной парочки шалопаев. Взросление через дружбу и поддержку составляет сильный позитивный посыл этой уютной семейной ирландской картины. «Впечатляющий темный юмор, смешной от начала до конца, а зритель все время переживает за двух мальчишек, расклеивающих постеры. Отличная актерская игра всего состава в ролях этой немного ненормальной, но близкой к жизни, ирландской семьи». Film Ireland