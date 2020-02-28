За чертой закона, 2020

Дэйв Коннолли ― уважаемый полицейский, преданный своей работе в Гарде. Пошатнется ли его верность закону, когда жизнь вновь сведет его с Джо ― осужденным грабителем, но и кровным братом? В основе этого захватывающего ирландского криминального триллера лежит сложный выбор между наследием и верностью. «За чертой закона» ― первый полнометражный фильм режиссера Пэдди Слэттери, у которого за плечами 10 лет успешных короткометражных фильмов и номинация на IFTA. Раскрывая историю двух братьев, оказавшихся по разные стороны закона, Пэдди проливает свет на состояние ирландского общества, погрязшего в замолчанных грехах. Темное, но реалистичное изображение Ирландии вызовет у зрителя много эмоций, а главный герой фильма скоро поймет, что в этой жизни есть вещи гораздо хуже неоплаченной аренды и маленькой зарплаты. Интересный актерский состав отлично справляется с многогранным сюжетом картины. Тристан Хини, впервые в главной роли в полнометражном фильме, в дуэте с Грэхэмом Ирли, талантливо и тонко передают нюансы братских уз и заставляют глубоко сопереживать героям.