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За чертой закона
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Broken Law

За чертой закона, 2020

2020 / Ирландия
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Дэйв Коннолли ― уважаемый полицейский, преданный своей работе в Гарде. Пошатнется ли его верность закону, когда жизнь вновь сведет его с Джо ― осужденным грабителем, но и кровным братом? В основе этого захватывающего ирландского криминального триллера лежит сложный выбор между наследием и верностью. «За чертой закона» ― первый полнометражный фильм режиссера Пэдди Слэттери, у которого за плечами 10 лет успешных короткометражных фильмов и номинация на IFTA. Раскрывая историю двух братьев, оказавшихся по разные стороны закона, Пэдди проливает свет на состояние ирландского общества, погрязшего в замолчанных грехах. Темное, но реалистичное изображение Ирландии вызовет у зрителя много эмоций, а главный герой фильма скоро поймет, что в этой жизни есть вещи гораздо хуже неоплаченной аренды и маленькой зарплаты. Интересный актерский состав отлично справляется с многогранным сюжетом картины. Тристан Хини, впервые в главной роли в полнометражном фильме, в дуэте с Грэхэмом Ирли, талантливо и тонко передают нюансы братских уз и заставляют глубоко сопереживать героям.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 28 февраля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Пэдди Слэттери
В ролях
Тристан Хинью
Джемма-Леа Деверё
Джон Коннорс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За чертой закона 2 постера
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