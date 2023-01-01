Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме
Киноафиша Фильмы Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме, 1978: актеры и роли
Следствие ведут знатоки: Букет на приеме Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме 1978 / СССР
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вячеслав Бровкин Vyacheslav Brovkin
В ролях
Людмила Аринина Lyudmila Arinina Борис Быстров Boris Bystrov Леонид Каневский Леонид Каневский Георгий Мартынюк Georgy Martyniuk Михаил Поляк Mikhail Polyak
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Related video
В СССР это блюдо обожали сибиряки: теперь название звучит неприлично
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше