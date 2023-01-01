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Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы
Киноафиша Фильмы Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы, 1995: актеры и роли
The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы 1995 / Великобритания
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Монгер Christopher Monger
В ролях
Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Тара Фитцджеральд Тара Фитцджеральд Tara Fitzgerald Колм Мини Колм Мини Colm Meaney Иэн МакНис Иэн МакНис Ian McNeice Иэн Харт Иэн Харт Ian Hart Кеннет Гриффит Kenneth Griffith
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