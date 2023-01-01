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Плачу вперёд!, 1999

1999 / Россия
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Сегодня у знаменитого актера Михаила Распятова очень сильно болит голова. И это не только результат бурного банкета по поводу аншлага на новом спектакле. Сегодня в одной квартире столкнулись три женщины, имеющие определенные планы на его дальнейшую судьбу, и бедняге придется сделать выбор. К молодой любовнице его влекут страсть и склонность к авантюрам. К немолодой жене — привычка и двадцать лет приятных воспоминаний. К богатой продюссерше — безоблачное будущее и безграничная любовь. Согласится ли жена за 100 000$ отступных на время развестись с мужем, который и так ей изменяет? Примет ли мужчина миллион из рук влюбленной женщины, чтобы ровно год принадлежать ей безраздельно? Сумеет ли юная красотка одной лишь пылкостью склонить чашу весов на свою сторону?

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1999
Возраст 16+
Режиссер
Виктор Титов
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Лариса Луппиан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плачу вперёд! 1 постер
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