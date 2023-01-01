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Покемон: Джирачи - исполнитель желаний Покемон: Джирачи - исполнитель желаний
Киноафиша Фильмы Покемон: Джирачи - исполнитель желаний Покемон: Джирачи - исполнитель желаний, 2003: актеры и роли
Gekijouban Poketto monsutâ Adobansu jenerêshon: Nanayo no negaiboshi Jirâchi Покемон: Джирачи - исполнитель желаний 2003 / Япония / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Покемон: Джирачи - исполнитель желаний, 2003: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кунихико Юяма Кунихико Юяма Kunihiko Yuyama
В ролях
Рика Мацумото Veronica Taylor Ikue Ōtani
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