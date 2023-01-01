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LEGO Супергерои Marvel: Мстители. Снова вместе!
LEGO Супергерои Marvel: Мстители. Снова вместе!, 2015: актеры и роли
Lego Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled
LEGO Супергерои Marvel: Мстители. Снова вместе!
2015 / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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LEGO Супергерои Marvel: Мстители. Снова вместе!, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роб Сильвестри
Rob Silvestri
В ролях
Лора Бэйли
Laura Bailey
Troy Baker
Бен Дискин
Ben Diskin
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