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Киноафиша Фильмы Жилец Жилец, 1990: актеры и роли
Pacific Heights Жилец 1990 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Жилец, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Шлезингер Джон Шлезингер John Schlesinger
В ролях
Мелани Гриффит Мелани Гриффит Melanie Griffith Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Мако Princess Mako of Akishino
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