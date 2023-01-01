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Моя собака — герой Моя собака — герой
Киноафиша Фильмы Моя собака — герой Моя собака — герой, 2019: актеры и роли
SHEPHERD: The Story of a Jewish Dog Моя собака — герой 2019 / США / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Моя собака — герой, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Линн Рот Lynn Roth
В ролях
Аугуст Матуро Аугуст Матуро August Maturo Кен Дукен Кен Дукен Ken Duken Айелет Зурер Айелет Зурер Ayelet Zurer Адам Пороги Ádám Porogi Виктория Стефановски Viktória Stefanovszky
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