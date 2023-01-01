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Моя собака — герой
Моя собака — герой, 2019: актеры и роли
SHEPHERD: The Story of a Jewish Dog
Моя собака — герой
2019 / США / Венгрия
4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Моя собака — герой, 2019: актеры и роли
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Режиссер
Линн Рот
Lynn Roth
В ролях
Аугуст Матуро
August Maturo
Кен Дукен
Ken Duken
Айелет Зурер
Ayelet Zurer
Адам Пороги
Ádám Porogi
Виктория Стефановски
Viktória Stefanovszky
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